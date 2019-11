Ultimo aggiornamento: 20:44

CHIETI Con il taglio del nastro del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio è stato dato il primo ciak a Sciopén Ristorante proprio nel cuore di Chieti, nello storico quartiere di Porta Pescara n. 19. Ha aperto stasera Sciopèn Ristorante, nome liberamente ispirato al film del 1982 di Luciano Odorisio girato proprio a Chieti, che vinse il premio come migliore opera prima al Festival di Venezia.Un luogo in cui assaporare i piatti della tradizione abruzzese rivisitati in chiave moderna, a cura dello Chef Enzo D’Andreamatteo.L’iniziativa è dei giovani Imprenditori Paolo De Cesare, Federico De Cesare e Manuel Pantalone, che in controtendenza con il mercato locale hanno deciso di investire nella loro città. «Chieti merita di crescere e di avere sempre più attività commerciali che consentano ai teatini di vivere la loro città senza che diventi necessario spostarsi altrove» afferma Paolo De Cesare, amministratore della società Porta Pescara S.r.l., proprietaria del locale. Il ristorante, situato nello storico Palazzo Sanità di Toppi, impiega circa 10 giovani addetti e conta 50 coperti. Offre una cucina sia di carne che di pesce ed è aperto solo a cena, ad eccezione della domenica in cui è aperto solo a pranzo. (info: 0871/306607)