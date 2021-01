AVEZZANO - «Non mi sento affatto migliore o superiore agli altri in questo momento. Mi sento solo felice con me stesso e con tutti coloro che mi sono attorno. Lo studio, il sacrificio, la tenacia, la testardaggine, le mie umili origini; tutti coloro che mi hanno accompagnato nel viaggio fino ad ora hanno contribuito a raggiunger questo traguardo: che per me è un nuovo punto di partenza. Grazie al Comitato direttivo del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti - sezione Attore in carriera 2020 - e a Francesco Fiumarella che ne è l’autore. Vincenzo Crocitti attore dalle qualità straordinarie e dalle doti umane uniche: Grazie!».

Corrado Oddi attore marsicano intende ringraziare così, nel suo modo cortese e gentile di chi sa bene che il mestiere dell’attore è tra i più difficili da sostenere, ma lui lo fa con perseveranza e a testa china affronta le salite che il cinema negli ultimi tempi sta imponendo, non piangendosi addosso, non temendo rivali, ma con la dignitosa presenza scenica che un bravo attore deve sempre essere capace di dimostrare in tutte le situazioni, soprattutto le più critiche, sudore e fatica sempre ben nascosti, per offrire al suo pubblico che da anni lo segue nei suoi diversi campi artistici, una sempre ben confezionata performance.

Nella lettera ricevuta dall’attore da parte Comitato direttivo e dall'autore Francesco Fiumarella in merito al “Vince 2020” Attore in Carriera si legge: «Ci pregiamo confermare che l'autore del Premio e i membri del Comitato direttivo, apprezzando la sua attività artistica, sono molto contenti di poterle attribuire il "Vince 2020.”

Il premio istituito nel 2013 in memoria del celebre attore scomparso nel 2010, ha «l’obiettivo di valorizzare in modo meritocratico i giovani artisti del mondo dello spettacolo, cinema, tv, teatro, radio, sport, web, e più in generale premiare e promuovere la cultura e l’arte Oltre alle nuove leve viene assegnato ad artisti e professionisti “in carriera”, che si distinguono nel panorama nazionale ed internazionale con la loro professionalità, arte e doti di sensibilità umana». Le doti citate sono presenti nel poliedrico attore Oddi, che vanta un curriculum di tutto rispetto, cinema, fiction, cortometraggi, pubblicità, doppiaggio, speaker, doppiatore, autore, regista televisivo, teatro e numerose attività destinate al volontariato, l’ultima in termini temporali è stata la sua partecipazione lo scorso ottobre, nel recital “Pinocchio e la sua favola per voce recitante e orchestra” in favore dei piccoli ospiti del reparto di Neuropediatria presso i giardini dell’ospedale Bellaria di Bologna.

