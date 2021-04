Donna di 70 anni resiste allo scippo e fa arrestato il ladro. Nella borsa c'era la pensione

I carabinieri di Giulianova ieri mattina hanno arrestato per rapina H.A., cileno di 62 anni dimorante a Giulianova. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, verso le 12, ha tentato di scippare una donna di 70 anni, impegnata in una manovra di parcheggio in via Gorizia. Non appena la donna è scesa dalla sua auto, l’uomo ha tentato di strapparle la borsa nella quale era stata riposta la pensione appena ritirata, borsa alla quale però la vittima è rimasta tenacemente aggrappata, facendosi trascinare addirittura per una trentina di metri mentre il cilena, per farle mollare la presa, continuava a colpirla con schiaffi e calci.

Le urla dell'anziana attiravano l'attenzione di alcuni passanti che allertavano i carabinieri mentre una giovane che si trovava nei pressi si è lanciata all’inseguimento del rapinatore spingendolo letteralmente tra le braccia della pattuglia del Nucleo Radiomobile, tempestivamente accorso sul posto. Il cileno è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito in caserma, l'uomo è stato condotto nella sua abitazione, dove vi permarrà in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, prevista per questa mattina al Tribunale di Teramo. L’uomo ha un precedente specifico e la volta scorsa il colpo gli riuscì.

