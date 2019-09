Bellante, ciclista stroncato da infarto a 54 anni

Ultimo aggiornamento: 14:54

E' morto, molto probabilmente, d'infarto un ciclista teramano di 54 anni questa mattina alle 9.30 lungo la strada provinciale 16 che da Bellante Stazione conduce a Bellante Paese, in provincia di Teramo, nei pressi della frazione di San Mauro. F. M. pedalava da solo in direzione di Bellante quando è stato colto da malore. Il primo a prestare soccorso è stato un automobilista di passaggio che ha subito iniziato il massaggio cardiaco al telefono con i soccorritori. Tempestivo è stato anche l’intervento del personale sanitario del 118 che una volta sul posto ha utilizzato anche il defibrillatore. Purtroppo però non è stato possibile salvargli la vita.Sul luogo anche gli agenti della Polizia stradale della Sezione di Teramo diretti dal vicequestore Nadia Carletti e coordinati sul posto dal sostituto commissario Antonio Bernardi, per i rilievi del caso. Il ciclista non portava con sé i documenti e sulle prime non è stato possibile identificarlo. Operazione che è stata possibile successivamente, grazie al telefonino. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti di rito e l’ispezione cadaverica. Il pm di turno al momento ha aperto un fascicolo e ha disposto il sequestro della bicicletta.