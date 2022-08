Civitella, investito da un'auto in bicicletta: grave un 24enne

Auto investe un ciclista nella frazione di Santa Reparata a Civitella del Tronto (Teramo). L’incidente è accaduto ieri sera verso le 20.30. Stando a quanto si apprende, un 24enne in sella ad una bici mentre stava percorrendo una strada in salita priva di illuminazione, è stato colpito lateralmente da una macchina, una Peugeot che proveniva dalla direzione opposta (quindi in discesa).

Nell’impatto il 24enne è stato scaraventato su una cunetta. Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti il conducente del mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata del 118. Inizialmente il giovane sembrava si fosse rotto solo un braccio. Quindi non era grave. Ma nella notte, a causa di un’emorragia interna il suo quadro clinico è peggiorato ed è stato operato d’urgenza. Terminato l’intervento è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Sul luogo, per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitella. I militari hanno anche sottoposto il conducente all’esame dell'alcol test che ha dato esito negativo. Il pm di turno Laura Colica, come da prassi, ha disposto il sequestro dei due mezzi incidentati.