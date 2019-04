Ciclista cade e batte la testa: recuperato dall'eliambulanza con il verricello

Brutto incidente, ieri mattina, per un ciclista 63enne di Caramanico (Pescara). Come tutte le domeniche, stava facendo una passeggiata quando improvvisamente lungo la strada che da Scafa conduce a San Valentino ha perso il controllo della sua bicicletta, cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 sia con l'ambulanza che con l'elicottero. In realtà, a causa della difficoltà per l'elicottero di atterrare, l'uomo è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Pescara, dove gli è stato riscontrato un serio trauma cranico. In un primo momento, ail 63enne ha perso conoscenza, poi fortunatamente si è ripreso. Per tutta la giornata di ieri, è stato tenuto sotto stretta osservazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA