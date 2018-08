Effetto Genova, a Lanciano chiuso il ponte sulla ferrovia

Da oggi a Lanciano chiusura del viadotto Torre Marino che dall’innesto con la statale 84, direzione Castel Frentano, conduce all’omonima contrada Torre Marino e a quella di Santa Maria dei Mesi. Il ponte a nord di Lanciano ha a che fare con supposti pericoli di stabilità. Il cavalcavia, sotto cui corre la rete della Ferrovia Sangritana, ha urgente necessità di verifiche strutturali. Attualmente il ponte è autorizzato ai soli veicoli di peso non superiore ai 35 quintali. La dirigente del Settore Lavori Pubblici Luigina Mischiatti ha affidato l'incarico per le verifiche tecniche all'ingegnere Antonio Giancristofaro e disposto, appunto, la chiusura del viadotto per consentire le analisi. Saranno prelevati campioni di ferro, cemento armato e laterizi dell’impalcato del ponte da analizzare in laboratorio e sulla scorta dei risultati messa in sicurezza e miglioramento della circolazione con l'autorizzazione poi al transito ai mezzi pesanti oltre i 35 quintali.

Giovedì 30 Agosto 2018



