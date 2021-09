Zuffa, studenti si picchiano durante la serata: uno finisce all'ospedale

Domenica 26 Settembre 2021, 08:23

Non c’è pace allo Scalo di Chieti: la notte scorsa in via Pescara si è verificata una rissa (la terza in un paio di settimane) che ha avuto per protagonisti due giovani, uno dei quali, uno studente universitario pugliese che abita a Pescara, è rimasto ferito ed ha riportato lesioni guaribili i 15 giorni. Sono stati gli abitanti della zona a chiedere l’intervento die Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile che quando sono arrivati sul posto, come spesso accade in simili circostanze, non hanno trovato nessuno se non il giovane ferito che era stato colpito al volto dai pugni.

Più che una rissa si sarebbe trattato di una scazzottata fra i due, con gli amici dell’uno e dell’altro che sarebbero intervenuti per separarli, e comunque sono volati schiaffi, pugni e spintoni. Il fatto si è verificato nei pressi di una pizzeria intorno all’una e mezza, quando il locale stava per chiudere. I carabinieri sono sulle tracce di testimoni per ricostruire l’accaduto, accertamenti in sono in corso identificare l’aggressore.