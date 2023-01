Bimba muore dopo malore improvviso a 8 anni a Vasto. Domani i funerali della piccola Pamela

Una bambina di 8 anni è morta a Vasto a causa di un improvviso malore. La notizia ha gettato nel più profondo sconforto la cittadina della costa in provincia di Chieti. "Improvvisamente è volata in cielo tra gli angeli a soli 8 anni" hanno fatto scrivere il manifesto i genitori di Pamela Battaglia. Il funerale è domani alle 15,30 nella chiesa Santa Maria Maggiore.

Neonata si sente male subito dopo il parto: intubata e portata in Rianimazione

Malore improvviso, Pamela muore a 8 anni

La bambina avrebbe avuto un arresto cardiaco in casa questa mattina alle 7,30, i genitori hanno chiamato il 118 che è immediatamente intervenuta praticando le manovre di rianiamazione ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. A quanto si è appreso in ambienti sanitari la bimba nei giorni scorsi aveva avuto l'influenza. Sarà la magistratura a eventualmente far svolgere ulteriori accertamenti.