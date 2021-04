Chieti, addio a Ivan Vaccaro: muore a 30 anni il re delle discoteche

Chieti in lutto per la morte di Ivan Vaccaro, 30 anni, noto nel mondo degli spettacoli per aver gestito due noti locali di Pescara, il Tortuga e il Mega' . Vaccaro era malato e si è spento nella sua abitazione a Chieti. Il padre Raoul è molto noto in città per essere un avvocato e per aver ricoperto il ruolo di assessore comunale negli anni Novanta. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella cattedrale di San Giustino.

