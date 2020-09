​Università Chieti, bonus acquisto pc e sim dati a matricole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dierogherà unper l’acquisto dalle matricole al fine di rimuovere gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza e mitigare gli effetti del digital divide favorendo l’accesso da remoto alle attività didattiche, alle banche dati e alle risorse bibliografiche dell’Ateneo. È quanto prevede il decreto firmato daia beneficio degli studenti che nell’anno accademico 2020/2021 si iscrivono per la prima volta aa ciclo unico dell’Ateneo.Ilprevede l’attribuzione di bonus erogati in base al possesso di specifici requisiti e destinati al parziale rimborso che, in relazione all’Isee-U, può andare daldella spesa sostenuta e opportunamente documentata per l’acquisto di un, di uno di unadati per la connessione ad. Elemento indispensabile per partecipare al bando è il possesso di un valido Isee U 2020 e del documento di acquisto di un Pc o di una scheda Sim dati. I due bonus sono cumulabili nel rispetto dei limiti di reddito Isee indicati nel bando che è consultabile all’ indirizzo: https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-stude nti/contributi-straordinari/bonus-digitale.