CHIETI Prescrizioni rigidissime, all'università d'Annunzio, per evitare che gli studenti perdano le sessioni d'esame ai tempi del Coronavirus. Il rettore Sergio Caputi ha disposto la sospensione degli esami scritti, mentre gli orali si svolgeranno in gruppo di massimo otto studenti, convocati dal docente titolare di cattedra con indicazione di data e ora. La stessa modalità sarà applicata alle sedute di laurea triennale, ma la proclamazione avverrà solo in via telematica. Per quanto riguarda le lauree magistrali e le triennali che prevedono la discussione della tesi, i candidati saranno divisi in gruppi di tre, ciascuno dei quali potrà invitare in aula solo cinque accompagnatori, comunicando tre giorni prima i loro nominativi alla segreteria didattica del corso di laurea. Gli altri invitati non ammessi in aula dovranno restare all'esterno. Inoltre, i tirocini proseguiranno solo dopo comunicazione degli ospedali di riferimento «riguardo l'attuazione di presidi medici e la disponibilità e consegna ai tirocinanti di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire la protezione dal rischio di infezione».