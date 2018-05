Festa dell’Europa, appuntamento all’ateneo

Domani in occasione della Festa dell’Europa 2018, con inizio alle 10,30, all’aula magna del polo di Lettere, nel campus universitario di Chieti, ci sarà un importante evento che vedrà come protagonisti gli studenti della d’Annunzio e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Con loro si confronteranno docenti, esperti, consulenti del settore e rappresentanti della società civile, nel corso del convegno sul tema “Giovani: formazione e occupazione in Europa”. Dopo il saluto del rettore Sergio Caputi, i lavori saranno introdotti da Gianluca Bellomo, associato di Istituzioni di diritto pubblico e responsabile delle relazioni con le istituzioni pubbliche del territorio del gruppo di lavoro che gestisce lo sportello Europe Direct Chieti. Seguiranno gli interventi di Annalisa Michetti, incaricata della gestione dello sportello Europe Direct Chieti, di Isabella Narcisi dell’Anpal-Servizi divisione transazioni, di Anna Bongiovanni, consulente Eures, di Sanda De Thomasis del Centro Servizio di Volontariato e di Marco Di Sebastiano, dell’associazione Aggregazioni. Il convegno si concluderà con un dibattito-confronto sul tema “Libera collaborazione in Europa: i giovani al centro”, che sarà guidato da Milena Impicciatore, responsabile della formazione su programmi di ricerca e innovazione a finanziamento diretto e indiretto della Commissione europea. L’evento è organizzato dallo Europe Direct Chieti della d’Annunzio con l’attiva collaborazione delle associazioni studentesche dell’ateneo. Nell’occasione saranno allestiti stand informativi da parte del Servizio Placement della d’Annunzio, del Centro servizio di volontariato e di Eures (European employment service).

Martedì 8 Maggio 2018



