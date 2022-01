Si incontrano dopo 30 anni gli ex alunni del Tecnico Industriale di Chieti

Bellissimo e toccante incontro dopo trent’anni dal diploma del V telecomunicazioni sezione B 1990/91 dell’Istituto Tecnico Industriale di Chieti . Una domenica a pranzo per rivedersi e raccontarsi. Nonostante gli anni trascorsi, i cambi di residenza, le distanze tutti gli ex alunni hanno aderito: «Questo significa che ci siamo voluti e ci vogliamo ancora molto bene», dicono.

E' stata un domenica di ricordi, un tuffo nel passato, sui banchi di scuole, le vecchie foto, gli scherzi, l'amicizia. Tanti gli aneddoti di quando andavano a scuola. Uno speciale pensiero è andato a Barbara, un ex compagna di classe prematuramente scomparsa, ma che resterà nel loro cuore così come il tanto temuto prof Giancarlo Gallo che all'esame di Stato si rivelò una persona eccezionale. Eccola la classe speciale, rigorosamente prima ii cognome e poi il nome che nell'appello di una volta: Amoroso Giuseppe, Calzolari Sandro, Cugini Angelo, D'aloisio Massimo, Di Pentima Alessandro, Diana Giuseppe, Falasca Sandro, Federico Domenico, Grande Giuseppe, Marcucci Alessandro, Marcuccitti Morena, Pastore Gaetano, Rapattoni Christian, Santarelli Davide, Spacca Rino, Tinari Lea, Torrieri Gianluca. All'evento hanno partecipato il prof Franco Caramanico e il prof Franco Vitale. Il prof Mimmo Guerra per motivi familiari non ha potuto partecipare.