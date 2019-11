Chieti, scivola sul ghiaccio e vola per 50 metri: grave escursionista

Ultimo aggiornamento: 22:04

Un 37enne originario di Napoli e residente aè ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente in montagna avvenuto nel primo pomeriggio nel territorio comunale di, nei pressi del, nella zona del Blockhaus, a. L'uomo era impegnato in un'escursione insieme ad un amico, quando è accidentalmentea causa del ghiaccio e poi è finito in una scarpata, precipitando dopoLanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 di Pescara, con a bordo, oltre al personale sanitario, i tecnici del Soccorso alpino. Una volta recuperato, il 37enne è stato trasportato con il mezzo aereo all'ospedale diPescara in. In questo momento sono in corso tutti gli accertamenti sanitari, ma le sue condizioni, si apprende, sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chieti.