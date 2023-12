Incendio devasta abitazione: sfollate a Natale 4 persone e una bambina. Il paese si mobilita: alloggio e spesa alla famiglia e giocattoli alla piccola

Un incendio è divampato in via Piave, a Rapino, comune il provincia di Chieti. L'allarme è scattato il 24 dicembre. Le fiamme hanno provocato gravi danni e costretto cinque persone tra cui una bambina di due anni ad abbandonare la propria casa. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti e dei carabinieri di Rapino ha evitato che le fiamme si propagassero e facessero peggiori danni.



La macchina della solidarietà si è messa subito in moto. Dopo il primo conforto portato da tutti i cittadini del quartiere, il sindaco Rocco Micucci fa sapere che «grazie alla disponibilità di Antonio e Claudio Mascioli, amici dal grande cuore, abbiamo trovato subito una sistemazione per togliere dal freddo queste persone sfortunate. Insieme ai consiglieri comunali, cui va il mio più sentito grazie per la prontezza e la disponibilità, abbiamo procurato legna, stufe, coperte e fatto la spesa per i prossimi giorni e perfino regalate bambole e peluche alla bimba.

Sono certo che nei prossimi giorni tutti i cittadini esprimeranno la loro solidarietà facendo in modo che per questi amici sia festa nonostante tutto.

Questo è il nostro Natale».