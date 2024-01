Lanciano, ritrovato il ragazzo di 17 anni che si era allontanato da casa: sta bene

Ritrovato ieri sera alle 21 nei pressi del liceo artistico dei Cappuccini il ragazzo di 17 anni che non si era allontanato alle 13,45 di ieri, dopo l'uscita da scuola - l'istituto Da Vinci - dove la mamma lo stava aspettando per andare a casa, ma all'appuntamento non si era presentato. In grande apprensione i genitori che avevapani subito denunciato la scomparsa ai carabinieri di Lanciano, dove lo studente risiede.

Il ragazzo della provincia di Chieti indossava scarpe da tennis, jeans strappati, felpa di colore senape con cappuccio e un giubbetto nero e giallo. Ieria sera quando è stato ritrovato è stato portato in caserma e sentito per capire quanto accaduto e sapere se si sia trattato di una scelta o se il ragazzo si era allontanato per qualche motivazione più seria. Le sue condizioni sono apparse buone, anche se è apparso un po' confuso.