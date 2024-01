Lanciano, ragazzo di 17 anni non torna a casa dopo la scuola: ricerche

Un ragazzo di 17 anni - Luca Leonardo D'Alanno - non dà notizie di sé dalle 13,45 di oggi, dopo l'uscita da scuola - l'istituto Da Vinci - dove la mamma lo stava aspettando per andare a casa ma all'appuntamento non si è presentato. In grande apprensione i genitori che hanno subito denunciato la scomparsa ai carabinieri di Lanciano, dove lo studente risiede.

Il ragazzo della provincia di Chieti indossava scarpe da tennis, jeans strappati, felpa di colore senape con cappuccio e un giubbetto nero e giallo. Il sospetto è che abbia preso un autobus o un treno per allontanarsi da Lanciano.