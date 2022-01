Piste da sci prese d’assalto: controlli dei carabinieri

Impianti sciistici presi d’assalto: controlli dei carabinieri. Nel weekend, e come già accaduto in quelli passati, c’è stata una grande affluenza di turisti, nelle località Maielletta e Passolanciano e per prevenire il ripetersi della congestione del traffico e garantire sicurezza, sono state attuate operazioni straordinarie di controllo sulla viabilità all’altezza del comune di Pretoro, in provincia di Chieti.

Per gestire il grande numero di veicoli, provenienti anche da fuori regione, e disciplinare regolarmente l’afflusso e deflusso degli automobilisti, si è deciso di predisporre e implementare il dispositivo dei militari anche grazie all’ausilio dei carabinieri cinofili. Con le disposizioni adottate è stata data una risposta immediata a quelle che sono le esigenze della comunità soprattutto in questo periodo invernale: rilevate molte infrazioni al codice della strada a carico di automobilisti furbetti che hanno parcheggiato in zone vietate che impedivano la circolazione stradale.