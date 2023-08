Microtelecamera e auricolare nascosto per superare l'esame di guida: scoperto e denunciato

Aveva studiato poco e voleva superare l'esame di guida con il supporto di un kit da 007 con micro auricolare era gli avrebbe permesso di rispondere a tutte le domane, abbastanza difficili, dell'esame di teoria per riprendere la patente, che gli era stata revocata. L'escamotage però non gli è riuscito: il 55enne è stato fermato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della sezione Stradale di Chieti, che stavano effettuando i controlli durante la sessione di esami alla Motorizzazione Civile.

Il molisano di 55 anni aveva appena sostenuto l’esame quando è stato fermato ed è risultato in possesso di un kit tecnologico completo di microtelecamera a forma di bottone e di un modem wi-fi celato sotto la camicia e fissato al corpo con il velcro, con cui era riuscito a inviare immagini delle domande d’esame che comparivano sul monitor della Motorizzazione a una persona esterna, che ha fornito le risposte corrette al candidato tramite un micro auricolare. Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’esame è stato immediatamente annullato d’ufficio dai funzionari della Motorizzazione Civile. Sono in corso le indagini per individuare il collaboratore che ha fornito i suggerimenti per le risposte