Si scalda con il phon: anziano gravemente ustionato

Sentiva freddo e per scaldarsi ha pensato di utilizzare il phon per alleviare il disagio, ma qualcosa è andato storto. Un uomo di 88 anni, residente a Orsogna, in provincia di Chieti, è stato trasportato in elisoccorso dal 118 di Chieti all’ospedale Santissima Annunziata con ustioni di secondo grado. L’ipotesi è che non avendo sensibilità al calore per problemi di circolazione, non si è reso conto che bruciava e i vestiti si sono infiammati. L’anziano ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Si trova all’ospedale di Chieti dove si valuta se trasferirlo in un centro specializzato a Cesena. Le sue condizioni sono gravi.