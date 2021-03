Raffica di multe per ubriachi al bar e passeggiate sul lungomare addirittura da fuori regione

Erano arrivate diverse telefonate ai carabinieri al 112 di Chieti per alcuni cittadini di origini albanese che, in barba alle normative contro la diffusione del Covid-19, si intrattenevano davanti al bar gestito da un connazionale, per bere e mangiare all'aperto. Nel pomeriggio di mercoledì sono addirittura aumentate le segnalazioni perché, a causa forse dell'ebbrezza alcolica, quattro uomini di origini albanesi tra i trentadue e i quarant'anni hanno iniziato a fare commenti e apprezzamenti di cattivo gusto alle donne di passaggio. All'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, i quattro hanno tentato di defilarsi, ma sono stati bloccati e sanzionati con una multa di 400 euro a testa.

Nella giornata di sabato i carabinieri della Compagnia di Chieti hanno effettuato ulteriori controlli a Francavilla al mare sanzionando una decina di persone addirittura provenienti da fuori regione.

