Il manifesto funebre sulla serranda abbassata lungo corso Marrucino, a Chieti. Giuseppe Sigismondi non c’è più. Lo storico titolare della tabaccheria al civico 176 in pieno centro ha lasciato un grande vuoto in città. Aveva 62 anni. Tanti i cittadini che hanno deciso, per dimostrare il proprio affetto, di rendere omaggio a Giuseppe lasciando dei fiori davanti all’ingresso della tabaccheria. Nello stesso esercizio commerciale fino a poco tempo fa lavorava anche sua madre, Elda Perinelli, deceduta lo scorso marzo in piena emergenza Covid-19.

«Peppino era già affranto per la perdita della cara mamma – dice Luigi, uno dei tanti clienti della tabaccheria - ora potranno riabbracciarsi di nuovo». Giuseppe “Peppino” Sigismondi lascia la moglie Fatima, il figlio Mattia, il fratello Renato, la cognata e i parenti. Ieri alle 16,30 si sono svolti i funerali nella chiesa di Sant’Anna.



Ultimo aggiornamento: 18:59

