E' precipitato dalla scala mobile. Morto l’anziano di 92 anni caduto mentre percorreva, in discesa, lo scivolo motorizzato di collegamento tra la stazione degli autobus al centro di Chieti. L’incidente è avvenuto venerdì. Anche un altro uomo era caduto, rimanendo però ferito in modo non serio. Al momento il 92enne non sembrava grave, ma le sue condizioni sono poi precipitate, probabilmente per via dell'età.

