Morto a 90 anni il sarto Pasquale Gentile: era il “grillo parlante” della Cna

Grande commozione a Chieti per la scomparsa a 90 anni di Pasquale Gentile, di professione sarto e dirigente storico della Cna di Chieti, del quale è stato anche presidente provinciale prima di ricoprire la massima carica regionale in rappresentanza dei pensionati. Per tutti era “Pasqualino lu sartore” ma all’interno della Cna era soprannominato “il grillo parlante” per i suoi preziosi consigli sempre a disposizione di tutti. A ricordare con emozione Gentile è la direttrice di Cna Chieti.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Chieti, incidente nella notte: muore un 62enne LANCIANO Dramma della solitudine: 65enne trovato morto in casa

«Un dolore immenso – dice Scastiglia - se ne va un pezzo della nostra storia, della storia della Cna. Tante le parole che ho letto che ti ricordano - prosegue commossa Scastiglia - io devo solo dirti grazie perché hai sempre invitato tutti i dirigenti al confronto, alla pacatezza, tu avevi una visione della nostra organizzazione. Grazie dei tuoi preziosi insegnamenti». Pasquale Gentile lascia la moglie Ada e i figli Arnaldo e Pierluigi. Il rito funebre avrà luogo oggi alle ore 15,30 nella chiesa di Madonna delle Piane.