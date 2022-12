Morto a 90 anni padre Lorenzo Polidoro: era il frate amato da tutti

«Apri le tue braccia, corri incontro al Padre, oggi la sua casa è in festa per te». Padre Lorenzo Polidoro non c’è più. Il frate dalla lunga e profumata barba bianca si è spento nel sonno, ieri mattina, alle ore 7,25 all’età di 90 anni nella sua Chieti. La sua ordinazione come sacerdote risale al 1958. Per trent’ anni è stato parroco a Lanciano e per altri 27, di cui 18 come parroco, alla chiesa Mater Domini del capoluogo teatino. Padre Lorenzo (ma il suo vero nome all’anagrafe è Giustino) è diventato una personalità forte molti anni fa. Nel 2008, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria frentana proprio per i suoi infiniti meriti. «Ha creato un quartiere, ha formato intere generazioni, è stato punto di riferimento per tantissimi» dice il sindaco lancianese Filippo Paolini.

Proprio a Lanciano ha creato due società sportive: Spal (San Pietro Apostolo Lanciano) calcio e Spal Volley e due campi scuola per i bambini della scuola materna dello stadio. Quando la curia chiese il suo trasferimento nella città teatina dopo trent’anni di piena attività, infatti, furono moltissime le proteste dei residenti che alla fine dovettero cedere al passaggio di consegne. E per molto tempo furono organizzati interi pullman per permettere ai lancianesi di poter seguire le omelie ormai trasferite a Chieti. Ed è proprio la comunità lancianese della parrocchia di san Pietro con Padre Vincent, Padre Pius e i diaconi don Amedeo e don Luigi, a invitare «tutta la comunità a innalzare al Signore preghiere in suffragio dell’amatissimo Padre Lorenzo che oggi ha incontrato l’Emmanuele». In tanti nel corso degli anni hanno scelto di averlo come celebrante per il proprio matrimonio con lo scambio delle fedi e la comunione degli sposi che avveniva di fronte alla platea.

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo ricordano «una personalità carismatica, seguita e amata da tantissimi in città sia fedeli esterni, provenienti da tutto il territorio». Da ieri la chiesa di Mater Domini, dove è stata allestita la camera ardente è un flusso continuo di persone, dei tanti che nel corso della loro vita hanno incrociato lo sguardo di Padre Lorenzo. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15 dall’arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, nella chiesa di Mater Domini.