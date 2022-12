Chieti, morto l'ex assessore Michele Squicciarini

Ieri l'ultimo saluto a Chieti a Michele Squicciarini, ex consigliere comunale e amministratore della giunta del sindaco Francesco Ricci, nel 2005. I funerali si sono svolti alle ore 15 nella chiesa dei Santi XII Apostoli a Chieti Scalo. È deceduto all'ospedale Ss. Annunziata, dove era ricoverato da diverso tempo.



Una persona molto nota e stimata in città. Anche l'amministrazione comunale si è stretta intorno al dolore della famiglia a cui ha mandato un messaggio di vicinanza. Michele Squicciarini lascia la moglie Claudia, le figlie Pierina e Monica. Aveva 77 anni. L'ultima volta che è entrato a far parte del consiglio comunale è stato nel 2005, quando è stato eletto nelle file del Partito democratico a sostegno del sindaco Francesco Ricci.

Successivamente, era entrato anche a far parte anche della sua giunta. Michele Squicciarini è stato sempre molto apprezzato e stimato per il suo modo di fare, improntato alla grande disponibilità. Il suo sorriso nel ricordo di tutti quelli che lo hanno conosciuto è rimasto come una delle caratteristiche più forti della sua personalità. Era molto noto allo Scalo dove aveva il suo bacino elettorale.