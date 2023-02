Trovato morto in casa 38enne di Fossacesia: sospetta overdose

Sgomento e dolore a Fossacesia, in provincia di Chieti, per la morte di F. R., 38 anni, trovato ieri pomeriggio privo di vita. L’uomo era riverso sul letto. Il decesso potrebbe essere stato provocato da un’overdose di sostanza stupefacente che gli avrebbe procurato un arresto cardiocircolatorio. Nel braccio la vittima aveva ancora la siringa. La terribile e dolorosa scoperta è stata fatta ieri, attorno alle 15, dalla compagna e dal padre. Per le indagini si sono recati subito sul posto i carabinieri della stazione di Fossacesia. La salma è stata trasferita all’ospedale di Chieti in attesa dell’esame autoptico che dovrà stabilire, con certezza, le esatte circostanze che hanno portato al decesso l’uomo. Coordina l’indagine il pm Francesco Carusi. Per il consumo di droga l’uomo non ha mai avuto precedenti amministrativi. I familiari gli sono stati sempre molto vicino cercando di aiutarlo. L’indagine è tutta protesa a identificare lo spacciatore che gli avrebbe fornito la dose fatale.