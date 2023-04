Chieti, scuola in lutto: morta la maestra Emanuela Mancini. Aveva 56 anni

La comunità scolastica del convitto Gianbattista Vico di Chieti è in lutto per la perdita della maestra Emanuela Mancini, scomparsa ieri mattina, a 56 anni, dopo una malattia. Insegnante di italiano nella scuola primaria, era molto apprezzata dalle colleghe per le sue qualità umane e professionali, che trasmetteva anche ai bambini che avevano occasioni d'incontrarla in classe. Aveva inoltre un profondo senso della famiglia e chi l'ha conosciuta la ricorda come «dolce e sempre sorridente».

Si tratta del secondo lutto in poche settimane che colpisce la comunità diretta dalla preside Paola Di Renzo: lo scorso 30 marzo, infatti, se n'era andata la professoressa Marilena Petrocco, docente di progettazione al liceo artistico Nicola da Guardiagrele. Proprio la dirigente scolastica, in costante contatto con i familiari dell'insegnante Mancini, ha dato alle colleghe la triste notizia, che ha gettato nello sconforto tutta la comunità del Vico. Di Renzo la ricorda come «persona capace e dedita al lavoro e alla famiglia. Da parte mia il rammarico di averla conosciuta poco, ma quel poco è stato abbastanza per apprezzarne il valore professionale, la tenacia, la sua caparbia resistenza alle situazioni difficili. Il modo con il quale ha affrontato la sua malattia e la sua sofferenza, un piena consapevolezza, ne è la dimostrazione tangibile».

Emanuela Mancini lascia il marito Maurizio, i figli Noemi e Daniel, la mamma Concetta, la sorella Barbara. L'ultimo saluto è in programma nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, nella chiesa di San Francesco Caracciolo, al Tricalle.