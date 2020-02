Chieti, schianto tra auto: muore imprenditrice di 42 anni, ferito il marito avvocato

Ultimo aggiornamento: 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 42 anni di Orsogna,è morta a causa di un incidente, sulla strada statale 81 “”. Il marito, un avvocato, è ricoverato in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza del km 166,200, nel Comune di, in provincia di Chieti.L'incidente mortaleNell'impatto, avvenuto alle 15,30, padre e bambina sono rimasti miracolosamente quasi illesi, mentre la donna - una imprenditrice agricola molto nota - è morta durante il trasporto in ospedale in elicottero. Ferito e ricoverato in ospedale il marito, l'avvocato, 44 anni. Sulle cause dell'incidente sono in corso indagini.Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada.