Minacce di morte al telefono: arrestato l'ex già colpito da divieto di avvicinamento

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex e finisce in carcere. I militari della Stazione carabinieri di Torricella Peligna, in provincia di Chieti, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lanciano nei confronti di un 34enne del posto. L'uomo era già indagato per atti persecutori nei confronti di una giovane della stessa città, che aveva minacciato urlandole addosso e picchiandola, continui i pedinamenti e le azioni diffamatorie, per questo a gennaio era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna con la prescrizione ulteriore di non poter comunicare con lei né la telefono né attraverso i social. Ma il 34enne N.M., di Gessopalena, nei giorni scorsi ha tentato di avvicinare la donna in strada e quando non ci è riuscito l'ha chiamata al telefono fisso dell’abitazione dei genitori insultandola e minacciandola anche di morte. La donna si è nuovamente rivolta ai carabinieri che, raccolta la sua deposizione, hanno inviato una richiesta di aggravamento della misura alla procura di Lanciano che ha richiesto al gip la custodia cautelare in carcere per interrompere la catena di minacce e soprusi nei confronti della donna. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli stessi carabinieri ieri e l’uomo è stato così rinchiuso nel carcere di Pescara a disposizione dell’autorità giudiziaria.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Botte per gelosia, rompe una costola alla moglie davanti alla... ABRUZZO «Io sto con i talebani», arresto bis per il...