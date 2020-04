Coronavirus, la Rodrigo si converte: produrrà anche mascherine

La Siac Fashion, azienda abruzzese nota sul mercato nazionale e internazionale per la produzione e commercializzazione dei marchi Rodrigo, Piacemolto e Montaliani, ha deciso di attuare un piano di riconversione che riguarda i propri reparti produttivi, impegnandosi nella produzione di mascherine facciali protettive.

Coronavirus, l'azienda marchigiana che produce mascherine: «In ordinazione 120 milioni di pezzi»

Il laboratorio di taglio, cucito e confezionamento delle camicie è stato riorganizzato per massimizzare l’efficienza produttiva, ed è stato creato un reparto dedicato alla produzione di mascherine. Il volume di produzione previsto per i prossimi mesi dovrebbe consentire di soddisfare la crescente domanda di mascherine lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili proveniente in primis dal territorio locale e regionale, ma anche da quello nazionale e d’oltralpe.

«Abbiamo deciso di organizzare, in partnership con Green Bike Messenger, che garantirà la consegna entro 48 ore - dichiara Marco Merlino, amministratore della società, che aggiunge – Inoltre l’8% del ricavato delle vendite delle mascherine prodotte per il mercato nazionale verrà devoluto alla Protezione Civile». Gli ordini potranno essere effettuati direttamente accedendo al sito www.pmlab-mask.it ideato dalla Aeffe Lab, digital agency abruzzese, in logica di solidarietà digitale. Tutte le mascherine sono prodotte in tessuto 100% cotone certificato Oeko-Tex, ad alta qualità e resistenza, e sono riutilizzabili e sterilizzabili.

Coronavirus, l'obbligo di mascherine preoccupa: «Dove troviamo i soldi?»

Coronavirus, il sindaco di Chieti: obbligo mascherine

Ultimo aggiornamento: 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA