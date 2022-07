Chieti, maghi comici e illusionisti: si accende l'estate

Torna a Chieti, dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Theate Magic Summer, con la quinta edizione che si terrà in città il 5, 6 e 7 agosto. La manifestazione, all'insegna di magia e comicità e del divertimento di adulti e bambini, punto di riferimento dell'estate teatina, è organizzata dall'associazione La Forza dei diritti capitanata dal presidente Remo Stampone con Fabiana Desiderio e Sandro Calzolari. Saranno tre giorni di spettacoli continui e gratuiti dal pomeriggio fino a tarda sera di cabarettisti, illusionisti, giocolieri, nel centro storico di Chieti lungo il corso Marrucino e alla Villa Comunale - dice Stampone con stand culinari di Street food provenienti da tutta Italia con la migliore qualità sul mercato.



Durante la tre giorni ci sarà in contemporanea anche lo spettacolo Illusion il 6 agosto alle ore 21, unico a pagamento ma a prezzi popolarissimi con prevendita sul circuito Ciaotickets, e si terrà nella suggestiva cornice dell'anfiteatro della Civitella: dove i mattatori della serata saranno I Panpers, al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino, un duo di cabarettisti e attori che hanno partecipato a Zelig e a Colorado su Italia 1 e su Rai 1. E attualmente sono con Elettra Lamborghini nello spettacolo Only Fun - Comico show su Nove.

Ci sarà anche Luigi Mazzilli in arte Didi Mazzilli del cast dei comici di Colorado Cafè di Italia 1. Il programma di Illusion della prevede l'esibizione dei migliori illusionisti del mondo dal pluripremiato Aaron Crow, Samuel, campione del mondo di ventriloquia, i Disguido, duo altrettanto famoso in tutto il mondo, Raffaello Corti il mago romano da Tu sì que vales di Maria De Filippi e dulcis in fundo le performance del teatino Ottavio Belli, uno tra i più grandi illusionisti al mondo, reduce dai successi in Francia e Germania, e dal Super Magic Segreti all'Olimpico di Roma, oltre che produttore della Magic Productions.