Investito da un'auto e ferito alla testa: soccorso dal dottor Botta che passava in scooter

È stato investito mentre attraversava la strada, un medico di passaggio è stato il primo a soccorrerlo dopo averlo visto a terra: e alcune manovre che il medico ha eseguito nell’immediatezza, sono state determinanti per scongiurare conseguenze peggiori.

Il ferito è un 56enne teatino che, a quanto pare, poco prima delle 9 era appena uscito da una tabaccheria in piazzale Sant’ Anna, quando è stato travolto da una Fiat Panda: l’uomo con il corpo è finito contro il parabrezza e lo ha sfondato, a quanto pare con la testa. Poco dopo sul posto sono arrivate l’ambulanza del 118 e la Polizia locale. Il dottor Raffaele Botta, medico chirurgo e odontoiatria, e medico aggregato della Federazione medico sportiva, passava con lo scooter e ha subito prestato i primi soccorsi al ferito. «Ho visto l’uomo a terra e ho accostato e mi sono avvicinato per prestargli il primo soccorso, è stato vigile fino all’arrivo dell’ambulanza, ha vomitato due tre volte: metterlo in una posizione di sicurezza, corretta, ha evitato l’inalazione del vomito che gli avrebbe procurato problematiche importanti, sono manovre che vanno eseguite con perizia quando ci sono i traumi cranici. Bisogna mantenere la testa in una determinata posizione, di lato, proprio per evitare che il vomito che venga inalato». È il caso di dire che il dottor Botta si è trovato al momento giusto nel posto giusto: poco dopo è stato il personale del 118 a trasportare il 56enne al policlinico dove è arrivato in codice rosso come poli trauma della strada ma non dovrebbe correre pericolo di vita. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti da una pattuglia della Polizia locale.