Chieti, incidente nella notte: muore un 62enne

CHIETI - Incidente mortale questa notte intorno alle 2 in Contrada Foreste, nella zona di Ripa Teatina.

Per cause che vanno ancora accertate un uomo di 62 anni, Enzo Proietto, alla guida della sua utilitaria, una Citroen Saxo, è uscito fuori strada mentre stava tornando a casa.

L’auto si è ribaltata ed è finita in una scarpata. Per il 62enne non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri del Nor di Chieti.

Enzo Proietto lascia moglie e due figli.