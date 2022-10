Tir sbanda, frontale con un camion carico di rifiuti: autista con le gambe fratturate

È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Chieti, F.D.G., 59enne di Casalbordino rimasto coinvolto ieri mattina in un frontale lungo la fondovalle Cena, al confine tra Monteodorisio e Cupello, nel Vastese, in provincia di Chieti. L'operaio della Ecolan, società che gestisce la raccolta dei rifiuti, stava percorrendo la fondovalle alla guida dell'autocompattatore, per andare a conferire i rifiuti alla discarica del Civeta quando si è trovato di fronte l'autoarticolato condotto da un giovane di Carpineto Sinello. Il mezzo pesante, dopo aver sbandato sull'asfalto reso viscido dal fango, è finito sulla corsia opposta, impattando frontalmente con il camion della Ecolan. Lo scontro è stato molto violento, la cabina dell'autocompattatore si è schiacciata bloccando le gambe del guidatore. Sono stati i vigili del fuoco di Vasto, dopo un complesso e delicato intervento, a liberare l'uomo dalle lamiere.

I sanitari del 118, arrivati sul posto, dopo aver constatato le sue condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il 59enne, rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, aveva fratture alle gambe e riportato un trauma toracico riportato nello scontro. Dopo le prime cure, il ferito è stato caricato sull'elicottero che ha poi ripreso il volo verso l'ospedale di Chieti. Il giovane che era alla guida del mezzo pesante è stato portato al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti. Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente è stata chiusa al traffico la strada che porta agli impianti del Civeta, rallentando le operazioni di conferimento dei rifiuti in discarica. Sono stati i carabinieri della compagnia di Vasto ad occuparsi dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.