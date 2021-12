Va a fuoco una stanza, paura per due giovani: in ospedale per una lieve intossicazione

CHIETI - Una donna di 38 anni e un uomo di 32 sono rimasti leggermente intossicati nell’incendio che si è verificato in una stanza di un’abitazione in contrada Pozzo Nuovo a Bucchianico.

Il fatto si è verificato intorno alle 22.30 per cause ancora in corso di accertamento.

I due, che hanno dato l’allarme, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in buone condizioni in codice giallo al Policlinico di Chieti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Bucchianico.