Chieti, la Guardia di Finanza scopre maxi discarica abusiva: una denuncia

La Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio per la prevenzione e la repressione di condotte a tutela del territorio e dell’ambiente, hanno sequestrato in località Colle Arenile di Ripa Teatina un’area di oltre 14.000 metri quadrati.

Le Fiamme Gialle, dopo giorni di perlustrazione ed osservazione, hanno avvistato un soggetto intento allo smaltimento di rifiuti in totale assenza delle prescritte autorizzazioni. Il successivo sopralluogo permetteva di rilevare la severa compromissione dell’habitat naturale a causa del deposito, anche abbastanza datato, di rifiuti di ogni genere, anche di tipo pericoloso e tossico. In particolare sono stati rinvenuti pneumatici, motori, macchinari, elettrodomestici fuori uso, amianto, rottami ferrosi, autoveicoli e parti in plastica di essi, lampade al neon, bombole Gpl, bidoni contenenti olii esausti, batterie auto, materiale notoriamente inquinante.

Le Fiamme Gialle hanno segnalato il giovane alla locale Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 256 del Codice dell’Ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA