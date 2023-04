La promessa di matrimonio di Giulio Ciccone con Annabruna Di Iorio

Nozze sempre più vicine per Giulio Ciccone e Annabruna Di Iorio. Il ciclista e la modella e conduttrice, entrambi di Chieti, ieri hanno celebrato la promessa di matrimonio in Municipio a Chieti sotto gli occhi emozionati dei familiari. Fiori, sorrisi e una “sfilata” sotto i portici della città che li ha visti crescere e innamorarsi. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso agosto a Vasto, sul palco del Jova beach party, quando il “Geco d’Abruzzo” si inginocchio davanti alla sua Annabruna per consegnarle l’anello e farle la fatidica domanda, con la complicità di Jovanotti che poi intonò ‘Serenata rap”.

L’ultima impresa di Giulio Ciccone, che vince la 2^ tappa del Giro di Catalogna, con arrivo in salita a Vallter. L’abruzzese della Trek-Segafredo, infatti, ha battuto in volata due fenomeni come Primoz Roglic e il campione del mondo, Remco Evenepoel. Per Ciccone sono due finora i successi stagionali dopo quello ottenuto a febbraio alla Volta a la Comunitat Valenciana. Sicuramente tra le più importanti e prestigiose della carriera. Il ciclista classe 1994 lo scorso 8 marzo è stato vittima anche di un pericoloso fuori programma alla Tirreno-Adriatico: una vettura dell’organizzazione ha colpito la bici a cui Giulio era appoggiato, finendo per travolgere e spostare anche lui. Tutto è stato registrato in diretta ed è andato in onda, con Ciccone sconvolto e infuriato.