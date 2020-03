Ultimo aggiornamento: 10:45

CHIETI Oltre 500 locali ed esercizi pubblici nella provincia di Chieti controllati per verificare l'obbligo di chiusura delle attività e 17 persone denunciate. E 'il bilancio dei controlli condotti a tappeto dagli uomini della Guardia di Finanza, diretti dal comandante provinciale, il colonnello Serafino Fiore. In particolare, una Fossacesia, due uomini hanno dichiarato di essere usciti per tariffa rifornimento di carburante, altrimenti provenienti da un altro comune dove sono puramente ci sono impianti che erogano benzina, a Lanciano tre persone erano in strada senza nessun motivo giustificato, un'altra era nei vicino a un pub chiuso con il cellulare in mano, ha detto di trovarsi lì per usufruire della connessione wi-fi del locale, due ragazze erano a passeggio, in compagnia di una terza persona, appena arrivata dall'estero. Sempre a Lanciano sono stati denunciati in due: lavoravano nel loro ristorante nonostante l'obbligo di chiusura imposto dal Governo. La Finanza in questo caso ha proposto alla Prefettura anche la sospensione delle attività, come disposto dal decreto. Nei pressi di zona di servizio di Francavilla, inoltre, è stato trovato un veicolo carico con gru che è risultato rubato. e con la collaborazione del Commissariato di Polizia di Lanciano, è stato restituito al proprietario.