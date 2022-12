Strazio al funerale di Eliana, uccisa dal compagno suicida in carcere. Il sacerdote: «Staremo accanto ai suoi bambini»

La chiesa di Sant'Alfonso a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, gremita nel pomeriggio di oggi per l'ultimo saluto a Eliana Maiori Caratella, la 41enne bancaria uccisa lunedì scorso a Miglianico con un colpo di pistola alla testa. La città adriatica ieri pomeriggio si è stretta intorno ai familiari, la sorella Valeria, il fratello Ilario, l'ex marito Angelo con i due figli e tanti amici che hanno cercato di consolare i due ragazzi e i familiari della vittima. Presenti il sindaco Luisa Russo e la presidente del consiglio comunale Francesca Buttari.

Toccante l'omelia di padre Massimiliano, che ha emozionato l'enorme folla della chiesa. «Una giovane gioviale, che ho conosciuto tempo fa, prima della morte della madre e avevo benedetto la sua casa - ha detto il sacerdote durante la funzione - Per i ragazzi mi auguro che possano trovare una seconda mamma nella nonna paterna, noi come comunità ci metteremo a disposizione insieme agli educatori che già seguono i bambini nel catechismo». L'inchiesta penale ora sarà archiviata per morte dell’unico indagato. Giovanni Carbone, 39enne originario di Matera, reo confesso, dopo l’arresto, giovedì sera si è tolto la vita impiccandosi con i jeans nella cella di alta sorveglianza del supercarcere di Lanciano.