Chieti, fallito assalto alla villa: fuga e sparatoria

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti hanno sventato un furto in villa ma i malviventi erano pronti a tutto: uno di loro aveva una pistola e quando si sono visti scoperti hanno cercato di investire i militari che a loro volta hanno sparato alle gomme.Il fatto si è verificato la sera del 29 gennaio scorso, intorno alle 19.15, in strada Grotte, nella zona di Madonna del Freddo,la zona in cui c' èil carcere, dove le case isolate sono diverse. I militari in abiti civili, coordinati dal maggiore Marcello D’Alesio, comandante del Nucleo Investigativo del comando provinciale, sono impegnati in un servizio finalizzato proprio a scongiurare i colpi in villa quando notano una Mercedes Classe C ferma con il motore acceso e tre persone a bordo. Un’auto sospetta, che richiama quella vista sulla scena di altri furti fra Popoli e Scafa, forse anche a Ripa Teatina. All’improvviso uno degli occupanti, quello seduto lato passeggero, scende e scavalca il cancello della villa presa, mentre i complici restano sull’auto ma uno di loro, notano i carabinieri, ha una pistola.I militari intervengono, intimano l’alt ma per tutta risposta la persona alla guida della Mercedes ingrana la retromarcia e cerca di investire i militari. I carabinieri grazie alla prontezza dei riflessi evitano di essere travolti, reagiscono e uno di loro spara tre colpi alle gomme e centra la posteriore sinistra e il fanale. Nel frattempo il ladro che aveva scavalcato il cancello è tornato a bordo della Mercedes che si dà alla fuga, i carabinieri la inseguono per due chilometri. Poi, forse perché non regge più, l’auto finisce fuoristrada e i malviventi fuggono, nelle campagne circostanti, e complice il buio fanno perdere le loro tracce.