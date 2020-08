Elezioni a Chieti: cinque candidati sindaco, in lista 590 aspiranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 5 i cin vista dellediper il rinnovo del. Si tratta di, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, farmacista, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Udc il Popolo della Famiglia-Cambiamo Chieti e dalle liste Ideabruzzo e Giustizia Sociale. Non ha, invece, presentato alcuna lista Forza Italia.Il centrosinistra schiera, consigliere uscente, medico di medicina generale, sostenuto dal Pd e dalle liste Chieti per Chieti, la Sinistra con Diego sindaco, Chieti per Chieti e la lista Ferrara sindaco.medico di medicina generale, è sostenuto dalle liste civiche Forza Chieti, Chieti Viva, Azione Democratica e Bruno Di Iorio sindaco per Chieti.Quattro liste sostengono l'imprenditoreChi ama Chieti, La Teatinità, Chieti c'è e Azione Politica. In campo con la sua lista il Movimento 5 stelle, candidato sindacoLe candidature sono state presentate in Comune. I candidati consiglieri sono