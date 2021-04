25 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Fermato sull’uscio di casa con la cosiddetta “morte grigia” in tasca. Un giovane di Chieti è stato denunciato per spaccio per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri. Il ragazzo era quasi arrivato nella sua casa nella parte bassa della città assieme alla propria ragazza dopo un'uscita, ma non di piacere. Quando i carabinieri hanno notato l’autovettura, il giovane, conosciuto alle forze dell’ordine, ha cercato di fare l’indifferente, sviando lo sguardo. I militari l’hanno fermato per un controllo: la ragazza che era in sua compagnia ha iniziato a tremare in maniera vistosa e a parlare in modo sconnesso.

Quando i militari hanno iniziato a controllare lui, il ragazzo con un movimento furtivo ha compiuto un gesto, come a voler lanciare qualcosa, ma è stato bloccato da uno dei carabinieri a metà movimento. In mano aveva un pacchetto con dell'eroina. Non si tratterebbe della classica sostanza stupefacente ma della “morte grigia”, eroina tagliata con tranquillante per elefanti. Ora saranno le analisi ad accertarlo.