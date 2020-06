Chieti, ordinati dall'arcivescovo Forte tre nuovi sacerdoti: è festa nella Diocesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre nuovi sacerdoti nella diocesi diriceveranno dall’arcivescovol’ordine del Presbiterato nella cattedrale di, giovedì alle 17. Sono tre giovani diaconi che hanno ultimato gli studi teologici nell’Istituto Pianum, nelChieti, rettore donDon Nicolas, nato acelebra la sua prima messa a Guardiagrele domenica ore 18,30 (all’aperto) inDon Luigi, nato ad, celebra la sua prima messa ad Atessa domenica alle 11.15 nella chiesa die poi alle 19 in piazza Garibaldi. Don Carlo celebra la sua prima messa a, mentre sempre domenica alle 18.30 in piazza Garibaldi.«In una società spesso caratterizzata da consumismo e ricerca del potere e del piacere - dice, un giovane che decide di consacrarsi alper il servizio della chiesa e dell’umanità nel sacerdozio è un segno di speranza per tutti. Perciò è un grande dono il fatto che tre nostri giovani saranno ordinati sacerdoti da me in cattedrale».