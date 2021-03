25 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Un’altra vittima si aggiunge alla lunga lista dei decessi causati dal Covid 19. Si tratta di Leonardo Giuliani, 57 anni, residente a Chieti ma ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sulmona. Da quanto si è appreso l’uomo non aveva particolari patologie pregresse ed era stato ricoverato il mese scorso in seguito al contagio da Coronavirus.

Nel corso dei giorni le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino ad oggi quando il suo cuore si è fermato per sempre. La notizia della morte del 57enne di Chieti colpisce ancora di più perché in questo caso riguarda una persona relativamente giovane. Giuliani insegnava all'Its Di Savoia.