Resta controllato il focolaio di Coronavirus a Chieti: non ci sono nuovi contagiati, anche se è aumentato il numero delle persone in quarantena, passate a 48. I dati sono stati diffusi dal sindaco Umberto Di Primio, che ha comunicato anche che sono ancora attesi i risultati del test di 9 cittadini extracomunitari residenti in città. Su di loro si era concentrata l’attenzione delle autorità sanitarie dopo che alcuni connazionali sono risultati positivi.Intanto il primo cittadino ha diffuso un nuovo appello alla prudenza. «L’età di coloro che risultano contagiati - ha detto - è scesa rispetto all’inizio della pandemia. Invito soprattutto i giovani a essere più attenti: hanno ragione a voler uscire e vivere la propria vita, ma proprio per questo devono tenere alla propria vita. State attenti, usate la mascherina, usate le precauzioni igieniche, lavate le mani e fate in modo che vengano rispettate le regole: mascherina e distanziamento sociale sono le uniche precauzioni».Il punto vendita del centro commerciale Megalò in cui lavora la commessa rimasta contagiata, si dice pronto a seguire le vie legali contro chiunque, in questi giorni, abbia contribuito a diffondere bufale sul caso. «Stiamo provvedendo - si legge in un comunicato del negozio - a segnare i profili e i numeri telefonici che stanno diffondendo queste fake news, con relativa denuncia alla polizia postale». E ancora: «Girano voci diffamanti sulla chiusura dello store o di un caso Covid al suo interno. Tutto falso: è vero che una nostra collega è stata purtroppo contagiata all’esterno, ma la stessa non ha, da quel momento, mai visitato il negozio, lavorato nel negozio, avuto contatti con il team, iniziando una quarantena volontaria immediata il giorno dopo l’evento sfortunato. Nessun altro dipendente risulta contagiato o in quarantena».