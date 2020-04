Chieti, dopo Pasqua in scena il primo consiglio comunale “virtuale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartono subito dopole attività del consiglio comunale teatino, sulla scia di una consiliatura che sarebbe dovuta terminare il mese prossimo, ma che andrà avanti almeno fino all’autunno. Nel rispetto delle limitazioni per il contenimento del Coronavirus, infatti, giovedì prossimo ci sarà la prima seduta virtuale dell’assise civica, come già accaduto per la commissione dei capigruppo e per la giunta. Nella stessa settimana, con identiche modalità, torneranno a riunirsi anche le commissioni, che proseguiranno i lavori interrotti prima dell’emergenza sanitaria. Dal momento che le sedute consiliari sono pubbliche, gli uffici comunali stanno studiando il modo migliore per trasmetterle in diretta streaming sul web, in modo da consentire ai cittadini che volessero di seguire i lavori dell’assemblea. A onor del vero, in una delle prime sedute consiliari, ad agosto 2015, venne approvata la mozione del capogruppo di Giustizia Sociale,, che impegnava a organizzare, entro l’anno, la trasmissione in streaming. L’impegno è però rimasto in sospeso, in attesa della riapertura del palazzo municipale di piazza San Giustino, dal momento che allora e fino a poco tempo fa, le assemblee si tenevano nella sala consiliare della Provincia. Tra i punti all’ordine del giorno nella prima seduta telematica, oltre all’approvazione dei verbali del 14 febbraio, ci sono la proroga dell’affidamento del trasporto pubblico locale alla società La Panoramica dal 1° luglio al 31 dicembre, la mozione di(Udc) sull’assegnazione di progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza, l’interrogazione di(Chieti per Chieti) sulla sicurezza in via delle Terme Romane e quella di Di Paolo sulla sottrazione dei parcheggi a seguito dell’installazione delle isole ecologiche in città.