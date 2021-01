Chieti si è svegliata nel dolore. È scomparso nella notte, a 63 anni, per un malore improvviso, Walter Di Leo, notissimo commerciante teatino, titolare, insieme alla famiglia, del negozio Vietrò di via Pollione e, prima ancora, di Enigma, in via Chiarini.

Oltre a essere un grande appassionato di sport e in particolare del Chieti Calcio, Di Leo, nonno e padre, qualche anno fa aveva contribuito alla creazione del gruppo Facebook Chieti Abruzzo notizie, un angolo virtuale da quasi 4 mila utenti, in cui si impegnava quotidianamente a dar spazio alle mille sfaccettature della realtà cittadina, contribuendo da protagonista dando l'avvio a confronti e discussioni, fornendo proposte importanti per la riqualificazione della città. Sono stati proprio gli altri due moderatori, la commerciante Concetta De Sanctis e l'avvocato Stefano Marchionno, a dare la notizia, che aveva iniziato a circolare in città già dall'alba. L'ultimo saluto è in programma domani 29 gennaio alle 11, nella cattedrale di San Giustino.

