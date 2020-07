Ortona, minacciò la madre per soldi con un coltello: non è punibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacciò, puntandole unper costringerla a dargliche gli servivano per. Mae dunque. Era accusato, 48 anni, di, sottoposto dell’allontanamento dalla. Per l’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato, ieri il pmha chiesto laa 3 anni, 4 mesi di reclusione. Valentini non è punibile, ha deciso il Tribunale, presidente Guido Campli, giudici a latere Chiara Di Gerio e Maurizio Sacco, applicando. Nel reato commessoci fu sì, elemento, quest’ultimo, la cui carenza rende il figlio non è punibile.resa in aula dalla donna, quel giorno il f«per stare fuori 2-3 giorni», e prese dal cassetto: «Lo aveva in mano, venne verso di me, mi voleva ferire e mi sono spaventata, ma non me lo ha puntato - ha detto la donna -ed è andato via e noi siano andati in caserma».